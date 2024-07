«Miss Merkel», sulla Rai arriva la serie tv che trasforma l’ex cancelliera in Jessica Fletcher – Il video

Angela Merkel dal 2021 non guida più la Germania. Che fine ha fatto, dopo essere uscita dalla politica? Una carriera tanto straordinaria meriterebbe una pensione di pari livello. E dunque, non si è data all’uncinetto, né ha iniziato a preparare marmellate: si sarebbe messa a risolvere i crimini. O almeno, questo è lo scenario partorito dalla fervida fantasia dello scrittore tedesco David Safier. Il connubio improbabile tra Merkel e i gialli si è convertito in una mini serie tv (per ora in due episodi) che approderà anche in Italia, su Rai2, nella prima serata di venerdì 12 luglio.«»

La trama

Nella trama del primo episodio, Morte al castello, «l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, finalmente in pensione, si trasferisce nel paesino di Freudenstadt, nella Germania settentrionale, dove conduce una vita tranquilla assieme al marito Joachim, il suo fedele cagnolino Putin e la sua guardia del corpo Mike. Invitata ad una festa, si ritrova a dover risolvere un omicidio». L’autorevole politica tedesca è dunque trasformata in un’arzilla nonnina, interpretata da Katharina Thalbach, a cui piace ficcare il naso in faccende che non le competono, come Miss Marple o Jessica Fletcher. A differenza di quest’ultima, tuttavia, non sembra provocare delitti in ogni posto in cui mette piede: le storie in cui si ritrova invischiata, infatti, al momento sembrano soltanto due. A interpretare Angela Merkel nei panni di detective è l’attrice e regista teatrale Katharina Thalbach, nata a Berlino est nel 1954, che ha già lavorato molto sia per la tv che per il cinema.

La serie

A Morte al castello ha fatto seguito finora una sola puntata, Omicidio nel cimitero: sono andate in onda sui canali tedeschi a distanza di un anno l’una dall’altra, nel marzo 2023 e poi nel marzo 2024. In Italia, invece, la distanza sarà di una sola settimana: il secondo episodio è programmato per venerdì 19 luglio. Nel trailer della serie, vediamo la protagonista chiedersi con uno stiracchiato sillogismo: «Ho avuto successo nella politica, perché non posso averlo come detective?». Vedremo se riuscirà ad averlo anche come star della televisione.

Leggi anche: