Francesca Pascale fa i suoi primi utili da imprenditrice gestendo due case da sogno a Firenze amatissime dagli stranieri

Francesca Pascale, l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi poi diventata attivista Lgbtq+ e sposatasi con la cantante Paola Turci, ha chiuso con un utile di 28 mila euro il suo primo anno da imprenditrice. I conti della società che aveva fondato a fine marzo 2023, la Future Luxury home srl di Firenze, che gestisce case vacanza, si sono chiusi in modo lusinghiero con quel piccolo guadagno in nemmeno 9 mesi effettivi e un fatturato di 72.486 euro. La Pascale ha quindi mostrato un certo fiuto per gli affari, forse coltivato proprio negli anni in cui è stata vicina a Berlusconi.

Due appartamenti nel capoluogo toscano con una vista straordinaria sul Duomo

La Future Luxury home gestisce a Firenze su Airbnb due appartamenti di lusso che non risultano essere di proprietà della società (che non ha immobili). Il primo si chiama “La Terrazza” ed è centralissimo. Dotato di due camere da letto, 3 letti e due bagni, ha come pezzo forte proprio una terrazza all’ultimo piano di una palazzina, da cui si gode una vista straordinaria sui tetti di Firenze avendo di fronte la cupola del Brunelleschi del Duomo. Può ospitare fino a sei persone ed è affittato per un minimo di due notti, come richiesto ora agli Airbnb. Il prezzo dipende dagli occupanti. A luglio restano ancora poche notti disponibili in vendita a 522 euro a notte se si è in due, a 630 euro a notte se si è in quattro e a 740 euro a notte se si è in sei. L’altro appartamento si chiama “La Rosa”, per la prevalenza dei colori interni, ed è più grande (3 camere da letto, 4 letti e 3 bagni per un massimo di 8 ospiti), ma non ha la terrazza e a differenza dell’altro non ha ascensore nel palazzo, difetto non da poco, trovandosi al quarto piano. Anche qui i costi a notte a luglio dipendono dagli occupanti: 450 euro se si è in due; 560 euro in 4 e 783 euro se si è in otto.

Primo anno a pieni voti per Francesca apprezzata da turisti americani e cinesi

Gli ospiti dei due appartamenti in questi primi mesi di esercizio sono stati quasi sempre stranieri: la maggioranza americani, molti però i cinesi. Tutti entusiasti dell’host, che è appunto Pascale. I voti quindi sono altissimi, e per La Terrazza sono tutti a massimo punteggio (5 su 5). Qualche piccola delusione per l’altro appartamento, in qualche caso per un Wi-fi poco funzionante, ma soprattutto per essersi fatti quattro piani di scale con i trolley. Alla fine il voto che ha ricevuto Francesca come media nella gestione dei due appartamenti è molto alto: 4,83 su 5 e il suo primo anno di lavoro nell’attività turistica è archiviato con un successo. Il piccolo utile per altro non è stato riscosso, ma accantonato a riserva per i prossimi anni se le cose dovessero andare meno bene.

La società ha l’ambizione di una vera immobiliare pronta a comprare e vendere case

La Futura luxury home della Pascale ha però ambizioni più grandi. Nell’oggetto sociale l’attività di “Casa vacanze” era considerata solo residuale. Perché lo scopo societario principale è quello dell’acquisto, della «vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione, valorizzazione nonché locazione in proprio (purché non finanziaria) e gestione degli immobili di cui la società, a qualunque titolo, abbia la proprietà, altro diritto reale, anche di godimento, e/o la disponibilità». Attività da immobiliare vera e propria, che però non ha ancora trovato le sue occasioni sul mercato rimandando a tempi migliori. A Pascale direttamente risultano invece intestati 6 immobili e 13 terreni fra cui quelli che compongono la tenuta di Trequanda nel senese dove l’ex fidanzata di Berlusconi è andata a vivere con la moglie Paola Turci.

Leggi anche: