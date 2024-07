L’influencer Michelle Comi cerca un uomo che la porti in vacanza: «Hotel 5 stelle e autista privato. Non ho mai pagato in tutta la mia vita» – Il video

Michelle Comi, influencer 29enne di successo e creator su OnlyFans, ha lanciato una richiesta un po’ particolare sui suoi profili social: cerca qualcuno che la porti in vacanza, ma con esigenze ben precise. In una serie di storie su Instagram, Comi ha elencato i requisiti per il suo potenziale accompagnatore: «Hotel 5 stelle, villa con piscina privata, almeno 14 giorni, autista privato, amante dello shopping. No social, solo divertimento». Non proprio alla portata di tutti. Tuttavia, qualche proposta l’ha già ricevuta. «Mi hanno scritto un paio di imprenditori, ma mi hanno fatto proposte non troppo interessanti», racconta la 29enne. Nell’immediato è arrivata una pioggia di critiche sul suo profilo.

La polemica

A chi critica la sua richiesta, Michelle risponde: «Non ho mai pagato in tutta la mia vita una vacanza. L’uomo deve pagare se vuole farsi una vacanza con me. Se non se lo può permettere? Si divertirà sicuramente facendo altro». Ha poi aggiunto che in Italia ci sono molte persone benestanti, anche se probabilmente – commenta l’influencer – «non frequentano i vostri posti». Comi è nota soprattutto per le sua attività social su Onlyfans, piattaforma che permette agli utenti di caricare e vendere contenuti esclusivi, per lo più intimi, come foto, video e chat dal vivo. Comi ha iniziato la sua attività sulla piattaforma dopo aver lasciato il suo posto da impiegata amministrativa all’Istituto Tumori di Milano.

