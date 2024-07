Impresa di Jasmine Paolini a Wimbledon: liquida 6-2, 6-1 la statunitense Navarro e vola in semifinale

Prima del 2024 non aveva mai vinto sull’erba di Wimbledon e in quest’anno magico, che l’ha già vista vincere a Dubai e arrivare in finale al Roalnd Garros, Jasmine Paolini c’entra la semifinale battendo in due set 6-2, 6-1 Emma Navarro. La statunitense nel suo percorso allo Slam di Londra aveva battuto Naomi Osaka e la numero due al mondo nella classifica Wta Coco Gauff. Paolini, che con questa vittoria salirà al numero 5 del ranking Wta, non si è lasciata intimidire e ha giocato il suo miglior tennis, strappando la battuta all’avversaria e rimanendo sempre in testa, chiudendo il match in meno di un’ora di gioco. Diventando così la prima tennista italiana semifinalista a Wimbledon, celebrata anche dagli organizzatori inglesi. In semifinale affronterà la croata Vekic. «È incredibile, è pazzesco aver vinto su questo campo. Sono così contenta che non so cosa dire in questo momento. È speciale essere qui in semifinale, diventare la n°5 del mondo è incredibile», ha detto visibilmente emozionata l’italiana a fine incontro, «da bambina vedevo le semifinali in televisione e ora la giocherò. Ho fatto un gran match, con lei avevo perso tre volte quindi per batterla devo aver giocato bene. Vekic? sarà dura, è una semifinale Slam e giochi sono con avversari forti. Lei sta giocando alla grande, combatterò su ogni palla. Sono riconoscente di essere qui».