Euro 2024: Inghilterra batte l’Olanda. Il gol al 90esimo di Watkins cambia tutto e fa volare gli inglesi in finale

Seconda finale consecutiva in un campionato europeo. Festeggiano gli inglesi che ora arrivano nella finale degli Europei 2024 contro la Spagna in programma Domenica 14 luglio a Berlino. Nella seconda semifinale la squadra del ct Southgate ha battuto per 2-1 l’Olanda in rimonta. Nel primo tempo reti di Xavi Simons per l’Olanda al 7′, pareggio dell’Inghilterra con Kane su rigore al 18′. Nella ripresa il gol vittoria inglese porta la firma di Watkins al 90′. Per l’Inghilterra si inizia a sognare. L’ultima volta che ci provò fu nella finale, persa tre anni fa in casa contro l’Italia ai rigori.

Il primo tempo

La partita viene sbloccata al settimo minuto da Xavi Simons con un destro potente appena fuori dall’area che brucia Pickford. Il pareggio arriva dieci minuti più tardi su rigore, per un intervento scomposto di Dumfries nel tentativo di impedire il tiro ravvicinato di Kane. Il Var richiama l’arbitro che assegna il penalty e ammonisce il terzino dell’Inter. Dal dischetto il numero 9 del Bayern Monaco non sbaglia, nonostante Verbruggen battezzi l’angolo giusto. Quattro minuti più tardi è ancora Dumfries a rendersi protagonista, questa volta in positivo fermando sulla linea il tentativo di Foden pescato in area dal filtrante di Mainoo. Di nuovo protagonista Dumfries intorno alla mezz’ora, che prende la traversa su calcio d’angolo. In questa fase entrambe le squadre alzano il ritmo e si proiettano in avanti. L’occasione migliore pochi minuti più tardi è di Foden, che di sinistro da fuori area prende il palo esterno all’altezza dell’incrocio dei pali.

Leggi anche: