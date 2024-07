La bufala del nazionale ucraino che «non è rientrato in patria per non vivere sotto il regime di Zelensky»

Non c’è alcuna fonte a sostegno della storia, mentre il giocatore era già tornato ad allenarsi con la sua squadra in Ucraina

Secondo diversi post social, il giocatore della nazionale ucraina Bogdan Mikhailichenko non sarebbe tornato in patria dopo l’eliminazione a Euro 2024. La narrazione diffusa sostiene che si sia rifiutato di vivere sotto il governo Zelensky («il giovane atleta non ha voluto vivere sotto regime di Zelenskij»). Chi condivide questa presunta decisione, contesta i media italiani per non aver riportato questa notizia. Di fatto, non è reale.

Per chi ha fretta

La presunta notizia circola solo sui social.

Non c’è alcun riscontro nei media locali ucraini.

I canali social del giocatore e della sua squadra non ne parlano.

Il giocatore era in campo durante una partita amichevole di luglio 2024 in territorio ucraino.

Analisi

Ecco come circola la narrazione riguardo al giocatore ucraino:

Il ventisettenne calciatore della nazionale di calcio ucraina, Bogdan Mikhailichenko, non è rientrato in patria dagli europei di calcio. Il giovane atleta non ha voluto vivere sotto regime di Zelenskij, dove i cittadini vengono sequestrati e mandati in guerra contro la loro volontà. Bogdan Mikhailichenko ha fatto la stessa scelta che ogni giorno spinge moltissimi ucraini a rischiare la loro vita attraversando illegalmente il confine ucraino, pur di lasciare alle spalle la tirannia nazista e la morte. Strano che qui in Italia nessuno dei “benpensanti” sostenitori di Zelenskij racconta queste notizie, preferendo ignorare il fatto che l’Ucraina ormai si è trasformata in vero e proprio campo di sterminio della NATO.

In alcuni post viene riportato quello del canale Telegram di Nicolai Lilin, noto diffusore di false notizie pro Russia, che pare sia stato rimosso:

Chi è Bogdan Mikhailichenko (o Mychajličenko)

Bogdan Mikhailichenko (o Mychajličenko) è un difensore della nazionale ucraina che in passato aveva militato in squadre note come la Dinami Kiev, l’Anderlecht e la Dinamo Zagabria. Dall’inizio del 2024, il giocatore si è trasferito nuovamente in Ucraina per vestire la maglia numero 15 del Polіssja Žytomyr. Il suo profilo è ancora oggi presente nella rosa della squadra.

Cercando conferme riguardo la narrazione diffusa sui social, soprattutto nei siti ucraini, non si trova alcun riscontro.

La partita del 10 luglio 2024 in Ucraina

In assenza di notizie o comunicati sul suo presunto non ritorno in patria, in particolare dal sito o dai social della squadra (abbiamo trovato un profilo Instagram associato al giocatore, ma non aggiornato), ci siamo limitati a controllare le partite in programma. Infatti, il 10 luglio 2024 era in programma un incontro in trasferta contro la NK Veres di Rivne (nell’Ucraina occidentale). La partita si è conclusa con una vittoria per 4-1, come si nota dal comunicato social della squadra:

Nel profilo Instagram della squadra sono stati pubblicati altri post, come quello della squadra in posa prima della partita. Nell’anteprima troviamo proprio Bogdan Mikhailichenko.

Ecco il post con la foto dove posa Bogdan Mikhailichenko (il numero 15), dove leggiamo la seguente descrizione: «Un’altra vittoria nel derby di Polissya». Entrambe le squadre sono proprio della regione geografica della Polissya.

In data 11 luglio 2024, il canale Youtube della Polіssja Žytomyr pubblica un video della partita dove Bogdan Mikhailichenko compare mentre entra in campo. Lo troviamo anche in un altro video dell’otto luglio 2024 (il giocatore con la maglia 15).

Conclusioni

La presenza in campo del nazionale ucraino Bogdan Mikhailichenko, indossando la maglia del suo club, smentisce di fatto la narrazione filorussa. Non c’è alcun riscontro o fonte primaria che riporti la decisione (falsa) di non tornare in Ucraina perché contrario alla politica di Zelensky.

