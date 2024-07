Federica Sciarelli e l’addio a “Chi l’ha visto?”, l’ipotesi che allarma i fan

«Vi ringrazio per averci seguito in questa stagione. Di stagioni ce ne saranno ancora tante altre per CHI L’HA VISTO, arrivederci a tutti». Queste le parole scelte Federica Sciarelli, amata conduttrice del celebre programma Rai, per concludere l’ultima puntata della ventesima edizione della trasmissione. Un saluto che è suonato come un campanello d’allarme per molti affezionatissimi utenti: il sospetto è che Sciarelli possa dire addio alla trasmissione, che conduce dal 13 settembre 2004. «Sibillina. Sciarelli non fare scherzi», avverte qualcuno su Twitter. «Quando Fede ha detto che questa è l’ultima puntata della stagione se so sentiti i cuori di tutti i #chilhavisters che si sono rotti», fa eco qualcun altro. «Mentre salutava ha fatto ‘no’ con la testa», sottolinea sospettosa un’ascoltatrice sul gruppo social ‘Stai guardando ‘CHI L’HA VISTO?’. Così come un altro utente, che scrive allarmato: «Di stagioni ce ne saranno tante altre. Ma non ha detto CI RIVEDIAMO A SETTEMBRE». Per capire se si tratti di scomposte paure o di giustificata amarezza, non resta che attendere la fine dell’estate.

