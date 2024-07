«All’Aeroporto Silvio Berlusconi il duty free Fassino»: i meme e le reazioni dall’estero alla nuova intitolazione di Malpensa

Da giovedì 11 luglio l’Aeroporto Milano Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. Una decisione presa su impulso del ministero dei Trasporti e con effetto immediato dopo l’ordinanza dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile. Le reazioni sono state diverse in Italia, dalla soddisfazione di Matteo Salvini alle aspre critiche del Pd lombardo, che ha annunciato un’iniziativa formale per revocare la decisione. Sui social network la notizia non è passata inosservata ed è diventata tema di meme e battute. A partire in realtà dalla stampa straniera, come segnala la pagina Crazy Ass Moments in Italian Politics, che ruotano intorno alla stessa gag. «BENVENUTI ALL’AEROPORTO BUNGA BUNGA», scrive tutto maiuscolo Politico Europe, e per le controverse feste goderecce da presidente del Consiglio lo ricordano anche Sky News, Euronews, Süddeutsche Zeitung. Mentre Bloomberg e Reuters scelgono di fare una considerazione più sottile: l’aeroporto di Roma a Leonardo da Vinci, quello di Venezia Marco Polo. E Milano? Berlusconi. Anche tra gli utenti italiani molta ironia ruota intorno al bunga bunga, ma anche alla possibilità che lo scalo in futuro possa offrire un duty free dedicato a Piero Fassino.

Leggi anche: