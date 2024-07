Joe Biden non ha detto di aver avuto una relazione intima con la moglie di Jens Stoltenberg

Circola un video dove si sostiene che Joe Biden abbia pubblicamente detto di aver avuto un rapporto sessuale con la moglie di Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO. Quest’ultimo era presente accanto al Presidente americano in quel momento sul palco, sorridendo davanti alle sue parole come se non fosse successo niente di grave. Questo perché Joe Biden non ha realmente detto ciò.

Il video che riporta la presunta affermazione è di pessima qualità.

La qualità del video, come avvenuto in altri casi, ha alterato anche l’audio.

Dai video ad alta risoluzione e dalle dirette streaming registrate, Biden dice tutt’altro.

Il presidente americano ha infatti detto: «as I was talking to your wife», ossia «parlandone con tua moglie».

Ecco uno dei post dove viene condiviso il video:

Un breve riassunto del vertice NATO a Washington: Biden ha dichiarato in pubblico di aver avuto le relazioni intime con la moglie del segretario dell’alleanza Stoltenberg. NICOLAI LILIN

Come riportato nel post, il testo appartiene al filorusso Nicolai Lilin. Il video e il testo provengono dal suo canale Telegram, nel post pubblicato il 10 luglio 2024:

La disinformazione dovuta alla qualità del video

Come nel caso di Silvio Berlusconi, accusato di aver insultato Giorgia Meloni durante un evento del PDL, a scatenare la disinformazione è stata la qualità del video e di conseguenza quella dell’audio.

Andando a visionare i video ufficiali e ad alta qualità, come la diretta trasmessa via Youtube dalla Casa Bianca, in realtà Joe Biden dice tutt’altro al segretario generale della NATO Jens Stoltenberg: «as I was talking to your wife», ossia «parlandone con tua moglie».

Risulta totalmente diverso da un «as I was fucking to your wife» come interpretato da molti a causa del video di pessima qualità. La trascrizione delle frasi corrette di Joe Biden le troviamo anche in altri video Youtube, relativi agli streaming trasmessi come quello del The Guardian:

Questa falsa notizia circola ovunque ed è stata verificata in precedenza dai colleghi di AFP e dai colleghi di Facta.

Durante l’evento della NATO, Joe Biden non ha affatto detto di aver avuto una relazione sessuale con la moglie di Stoltenberg. La clip che viene diffusa risulta di bassa qualità e risulta distorta a tal punto da far credere agli utenti che abbia detto ciò. I video ad alta qualità, soprattutto quelli delle dirette streaming dei media, dimostrano che aveva detto tutt’altro.

