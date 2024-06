Il fantomatico insulto di Berlusconi contro Giorgia Meloni durante un Congresso del 2009

In vista delle elezioni europee 2024, è tornata a circolare una vecchia narrazione del 2009. Si tratta di un vecchio video dove Silvio Berlusconi, all’epoca leader del PDL, avrebbe insultato durante un Congresso del partito l’attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all’epoca Ministra per la gioventù. L’insulto non c’è e viene percepito per due motivi: a causa di un audio di pessima qualità e alla suggestione che viene fornita da chi condivide la falsa notizia. La recente diffusione della falsità potrebbe essere legata a un recente scontro tra Giorgia Meloni e Vincenzo De Luca.

Il video riguarda un congresso del 2009 del Popolo delle Libertà (PDL).

L’audio è di pessima qualità e chi sostiene la presenza dell’insulto suggestione l’ascolto.

Un audio a più alta qualità rivela che l’insulto non c’era.

Analisi

Ecco un post del 9 giugno dove viene condiviso il reel del 4 giugno con il video fuorviante:

Zoccola è un complimento detto da Berlusconi

La falsa narrazione circolava già nei giorni precedenti, come possiamo notare da questo post del 29 maggio 2024 dove viene condiviso il video Youtube:

La Meloni si è presentata al Presidente della Regione Campania, De Luca, dicendogli: “Presidente, sono la stronza della Meloni”. Non oso immaginare cosa disse quando si presentò a Berlusconi… Post solo per quelli che ricordano…

La falsa narrazione viene condivisa anche senza video, dando per vero il presunto fatto:

L’audio di pessima qualità e quello ad alta qualità

Come già spiegato in precedenza, così come in un nostro articolo del 2021, il video che circola online è di pessima qualità e l’audio risulta di conseguenza alterato dalla compressione del file. A smentire la narrazione è la registrazione audio pubblicata il 29 marzo 2009 da RadioRadicale.it. L’intervento, pulito e comprensibile, lo troviamo al minuto 2:22:00 dove ascoltiamo un chiaro «Dov’è la piccola? La piccola!» riferendosi a Giorgia Meloni.

La verifica dell’inesistente insulto

In questo video, realizzato dalla sezione Fact-checking di Open nel 2021, potete ascoltare la differenza tra i due audio:

Conclusioni

La narrazione di un Berlusconi che insulta Giorgia Meloni con un «zo**ola» risulta fuorviante fin dal 2009. Di fatto, il defunto leader del PDL e di Forza Italia non si era rivolto in tal senso all’allora Ministra per la gioventù.

