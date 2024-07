Meta decide di rimuovere le restrizioni a Donald Trump su Facebook e Instagram

Sbloccato. Meta ha annunciato che rimuoverà le restrizioni imposte sugli account Facebook e Instagram dell’ex presidente Usa Donald Trump in vista della Convention repubblicana della prossima settimana. A riferire la notizia è la Cnn. La società ha affermato che la decisione è stata presa per garantire che la posizione di Trump sia la stessa di Joe Biden, una specie di “par condicio digitale”. «Nel valutare la nostra responsabilità nel consentire la massima espressione politica, crediamo che il popolo americano debba essere in grado di ascoltare i candidati alla presidenza sullo stesso livello», ha affermato una dichiarazione di Meta. «Di conseguenza, l’ex presidente Trump, in quanto candidato del Partito Repubblicano, non sarà più soggetto alle sanzioni di sospensione più severe». Gli account di Trump su Facebook e Instagram sono stati ripristinati all’inizio del 2023 , in seguito a un divieto di due anni dopo l’insurrezione di Capitol Hill, nel 6 gennaio 2021. All’epoca, Meta affermò che avrebbe posto ulteriori protezioni sugli account di Trump per «scoraggiare i recidivi». Nel 2022, in seguito alla sua sospensione da Facebook e Instagram, insieme alla piattaforma di social media X, precedentemente nota come Twitter, Trump lanciò il suo sito di social media , Truth Social.

Leggi anche: