Le gaffe di Joe Biden scatenano i social, i migliori meme su Zelensky chiamato Putin e Kamala Harris che diventa Trump

È stato un vertice Nato che doveva rappresentare (anche) un test sulla lucidità del presidente degli Stati Uniti ma, ancora una volta, il mondo ha assistito a una performance non del tutto brillante di Joe Biden, con alcune gaffe catturate in conferenza stampa che stanno infiammando i social e alimentando una tempesta di meme. Tutto è iniziato con una semplice presentazione nella sala gremita di giornalisti. «Ora il presidente dell’Ucraina che ha molto coraggio e determinazione: signore e signori, il presidente Putin», ha annunciato Biden, facendo calare il gelo in sala. Il presidente degli Usa si è corretto subito, ma ormai il danno era fatto. E i precedenti, dal disastroso dibattito tv all’intervista confusionaria dei giorni scorsi, di certo non aiutano. Come se non bastasse, Biden ha rincarato la dose chiamando la vicepresidente Kamala Harris «Trump». «Ho scelto Trump come vicepresidente perché convinto che fosse qualificata a fare il presidente», ha dichiarato, regalando altro materiale prezioso agli utenti, soprattutto ai mematori del web.

Meme, ma non troppo

Così sui social si stanno facendo strada immagini di Zelensky e Kamala Harris che si stringono la mano, ma con la didascalia ironica «Putin e Trump ratificano uno storico accordo di pace». Un altro meme mostra Harris che dice a Zelensky: «Piacere di conoscerti, Putin». E Zelensky che replica: «Piacere, vicepresidente Trump». Ma non finisce qui. Fotomontaggi di Trump con il volto di Kamala Harris stanno invadendo i feed di Facebook, Twitter e Instagram, mentre un Biden confuso si ritrova in una battaglia Pokémon, con la frase iconica del videogioco: «È così confuso da colpirsi da solo». E, ciliegina sulla torta, un altro meme ritrae Biden come il clown su una locandina di un circo. Tra una meme e una risata, anche tra chi ironizza sui social, trapela un filo di timore che tutto questo, ormai ai limiti dello show, possa davvero incidere sulla geopolitica. Non a caso, l’ex presidente Trump ha subito approfittato dell’accaduto, rilanciando la gaffe di Biden sul suo social Truth: «Bravo Joe! Ottimo lavoro!», ha scritto sarcasticamente, ma non troppo.

