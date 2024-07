L’ultimo svarione di Joe Biden in un’intervista: «Sono la prima donna nera vicepresidente» – Il video

Si ritira o non si ritira? Questo è il dilemma. Una cosa è certa: Joe Biden, a 81 anni, non è in forma smagliante. In queste ore, una nuova gaffe del presidente degli Stati Uniti è diventata virale. Durante un programma radiofonico in Pennsylvania con la conduttrice Andrea Lawful-Sanders, Biden ha iniziato a elencare i traguardi raggiunti negli anni. «Quando ero bambino, guardavo John Kennedy e dicevo: “Dio, è stato eletto. Perché non posso farlo anche io?!”». Fino a qui tutto bene. Se non che, tra i tanti risultati elencati con orgoglio, uno sembra stonare: «Sono orgoglioso di essere la prima vicepresidente nera», ha detto. Il presidente è apparso confuso, ma è poi diventato chiaro che si riferiva a Kamala Harris, entrata nella storia per essere stata la prima donna e la prima donna afroamericana a diventare vicepresidente degli Stati Uniti. Biden ha, infatti, proseguito dicendo: «Possiamo fare così tanto insieme, non c’è niente che possa ostacolarci. Questi sono gli Stati Uniti d’America».

Video da Twitter

