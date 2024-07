Donald Trump ferito da colpi d’arma da fuoco durante il comizio in Pennsylvania – Il video

Donald Trump è stato costretto a interrompere il suo comizio in Pennsylvania a seguito di alcuni colpi d’arma da fuoco. Durante la diretta, l’ex presidente smette di parlare posizionando la mano verso l’orecchio destro, per poi buttarsi a terra soccorso dagli agenti dei servizi segreti. Dalle immagini a disposizione dei media americani, Donald Trump risulta visibilmente ferito ma non in pericolo di vita. Poco prima di venire scortato fuori dal palco, l’ex presidente ha alzato il pugno incitando la folla.

Donald Trump «sta bene ed è in visita presso una struttura medica locale» e che «ringrazia le forze dell’ordine e i soccorritori per la loro rapida azione durante questo atto atroce», ha affermato il suo portavoce Steven Cheung in una nota riportata da AP.

Trump’s motorcade speeding out of Butler, PA just now: pic.twitter.com/A0cPP2o54f — Robert Sherman (@RobertShermanTV) July 13, 2024

Biden è stato informato dell’accaduto

Fonti della Casa Bianca riportano che il presidente Joe Biden è stato informato di quanto accaduto al suo rivale dalla direttrice dei Servizi Segreti Kimberly Cheatle, dal consigliere per la sicurezza interna Liz Sherwood-Randall e dal segretario per la sicurezza interna Alejandro Mayorkas.

Sempre secondo le fonti della Casa Bianca, durante la sparatoria Biden si trovava nella chiesa di Rehoboth Beach, nel Dalaware. Proprio durante l’uscita, come riportato dal Washington Post, gli è stato chiesto se fosse informato dell’accaduto rispondendo «No», per poi tornare a casa.

L’autore degli spari sarebbe morto

Secondo quanto riportato da The Spectator e da altre fonti sui social, l’uomo autore della sparatoria sarebbe morto.

