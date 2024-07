Euro 2024, Scholz, Sanchez e Starmer insieme a Berlino per la finale: i tre premier di sinistra uniti dal calcio (e dalla politica)

Chi se la vuole perdere, una finale così? Mezza Europa è incollata davanti ai teleschermi questa sera per vedere Spagna-Inghilterra, la scintillante finale di un Europeo 2024 per la verità nel complesso non elettrizzante. Lo stesso stadio di Berlino è ovviamente al completo, e in tribuna – uniti dalla politica, oltre che dallo sport – ci sono anche tre capi di governo: quelli di Spagna, Regno Unito e Germania, appunto. Uno di essi a fine serata festeggerà, uno ne uscirà amareggiato, un altro mediterà prudente – come sua abitudine – sul risultato: della finale, e del torneo. Si tratta ovviamente di Pedro Sanchez – che nelle scorse ore ha già esultato via social per il trionfo a Wimbledon del connazionale Carlos Alcaraz -, Keir Starmer – fresco vincitore delle elezioni in Uk alla guida dei laburisti – e del cancelliere tedesco Olaf Scholz. A twittare leggiadro la foto dell’insolito incontro a tre, subito prima dell’inizio della partita, è stato proprio quest’ultimo. Felice per una volta di accogliere a Berlino altri due capi di governo della stessa famiglia politica – quella di centrosinistra. Pareva una rarità ormai in Europa. E invece, sorpresa, presto la scena potrebbe ripetersi in forma di quartetto pure con un premier di sinistra francese, se Nouveau Front Populaire e macroniani troveranno nelle prossime settimane la quadra. «Attendiamo con ansia la finale!», ha scritto Scholz in tedesco, spagnolo e inglese condividendo la foto. Difficile sugli spalti, tra un’azione e l’altra dei giocatori sul manto verde, i tre non abbiano trovato il tempo per parlare pure delle sfide gigantesche per la politica europea e per le sinistre – all’indomani dell’attentato a Donald Trump e alla vigilia della settimana cruciale per l’inizio della nuova legislatura Ue.

