Enrico Letta: «Biden travolto dalla forza fisica di Trump, meglio il ritiro»

«I democratici non possono più perdere tempo. Devono convincere Biden a farsi da parte. Hanno tempo fino alla convention di metà agosto per scegliere una persona giovane e capace di essere convincente». In un’intervista a La Stampa, l’ex premier Enrico Letta prende posizione dopo l’attentato a Donald Trump. Chiedendo il ritiro di Joe Biden. Mentre quello che è successo all’ex presidente e oggi candidato «deve spingere i leader democratici, a partire da Obama, a prendere una decisione non più procrastinabile». Dicendosi «scioccato da questa violenza» Letta sottolinea: «L’impressione è che quelle immagini, e il coraggio dimostrato da Trump, gli daranno una formidabile spinta. Quel che è successo rende ancora più fisica la campagna elettorale, sottolineando il tema della forza e della resilienza e al suo opposto, quello della debolezza, che è un tema caldo in America». Quanto al presidente Biden dice: «Lo stimo per quello che ha fatto e rappresentato, ma la sua forza intellettuale e valoriale dopo i fatti di sabato notte sarà travolta dalla forza fisica dimostrata da Trump».

