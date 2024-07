Gianmarco Tamberi dopo l’infortunio: «In un paio di giorni dovrei tornare al 100 per cento»

«La piccola lesione fasciale si è chiusa completamente e in un paio di giorni dovrei tornare al 100%», esulta sui social Gianmarco Tamberi che nei giorni scorsi si è dovuto fermare per una lesione al bicipite femorale. Un piccolo infortunio che ha messo in apprensione l’atleta e i tifosi italiani che aspettano di vederlo saltare davanti al pubblico delle Olimpiadi di Parigi 2024. Spaventato dal dolore che lo aveva bloccato, l’altista azzurro si era sfogato sui social preoccupato che il sogno di tornare a competere per l’oro olimpico, dopo quello di Tokyo 2020, potesse sfumare a pochi giorni dall’inizio dei Giochi. Scongiurato il peggio però, Tamberi ha ora dovuto saltare due gare preparatorie e dovrà riprendere il suo percorso di avvicinamento alle Olimpiadi in condizioni non ottimali. «Dopo giorni veramente duri, oggi la prima bella notizia e non vedevo l’ora di condividerla con voi che mi supportate da anni in maniera unica nei momenti più belli e anche in quelli meno belli», scrive l’atleta, «ora si riparte con la stessa voglia di prima ma con molta più fame e cattiveria». Ora deve recuperare i giorni trascorsi: «Tre sedute di terapie al giorno e una settimana di allenamenti differenziati hanno portato a un esito molto positivo del controllo ecografico. Ho saltato 2 gare fondamentali per prepararmi al meglio in vista delle Olimpiadi, ma non sarà di certo questo piccolo stop a fermarmi dopo tutto quello che ho fatto per il mio grande sogno».

Leggi anche: