Ferrovie dello Stato, Alessandra Calise è la nuova responsabile comunicazione esterna e media

Due nomine a stretto giro per cambiare la struttura comunicativa del gruppo. Ferrovie dello Stato ha scelto Alessandra Calise come nuova responsabile comunicazione esterna e media, pochi giorni dopo la promozione di Giuseppe Inchingolo a chief communication officer e chief Corporate affairs. Calise è una giornalista pubblicista, che in passato ha collaborato con Ansa e Messaggero, e che ha una importante esperienza nella comunicazione internazionale. Laureata proprio in editoria, comunicazione multimediale e giornalismo, ha ottenuto un PhD in comunicazione, ricerca e innovazione all’università la Sapienza di Roma, per poi diventare portavoce e capo ufficio stampa del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, responsabile della comunicazione del Commissario alla ricostruzione post sisma del Centro Italia, vicecapo ufficio stampa con delega all’organizzazione dei vertici internazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. Calise, che è stata addetto stampa per la Fondazione CERM e il Think tank veDrò, insegna management della comunicazione presso l’università Cattolica. Da 10 anni lavora per Ferrovie dello Stato, dove ha lavorato nelle strutture di brand strategy e advertising, sponsorship e sostenibilità. Fino al nuovo incarico, è stata responsabile della comunicazione esterna territoriale. La nomina di Inchingolo è stata ufficializzata nove giorni prima, il 12 luglio. Già responsabile della comunicazione social di Matteo Salvini in collaborazione con Luca Morisi e poi di Matteo Piantedosi, da gennaio 2024 è entrato nel gruppo FS come responsabile della strategia e della comunicazione digitale.

