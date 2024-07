L’opa dei francesi di Fnac su Unieuro: la società di Forlì valutata 249 milioni di euro

Il gruppo francese Fnac-Darty, con la società Ruby Equity Investment, ha lanciato un’opa sulla catena di negozi di elettronica Unieuro. L’offerta per ogni azione prevede 9 euro in denaro e 0,1 azioni di Fnac-Darty di nuova emissione quotate sulla Borsa Euronext Parigi. Il premio per gli azionisti è del 42% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni al 15 luglio 2024 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la pubblicazione della presente Comunicazione), pari a 8,45 euro. Per l’Opa la valutazione di Unieuro è di 249 milioni di euro. A renderlo noto è il gruppo francese, specializzato nella distribuzione di casalinghi. elettrodomestici, elettronica e prodotti culturali. Fnac Darty punta al completamento dell’operazione entro il quarto trimestre del 2024. Il gruppo prevede di emettere circa 2 milioni di azioni per il conferimento azionario.

Il documento di offerta

Come specificato da Ansa l’opa punta al delisting della società di Forlì dalla Borsa di Milano, e non esclude ulteriori operazioni di fusione e ristrutturazione. Nel documento di offerta, Fnac-Darty sottolinea che, se «a seguito del perfezionamento dell’offerta, il Delisting non sia conseguito, gli offerenti» potranno decidere di rinunciare alla condizione soglia minima e di seguire «mediante la fusione di Unieuro in HoldCo (il veicolo finanziario che materialmente lancerà l’offerta e di cui Fnac contro il 51% ndr) o in un’altra società non quotata direttamente o indirettamente controllata da HoldCo, che comporterebbe il Delisting» di Unieuro. Indipendentemente “dal conseguimento del Delisting a seguito dell’Offerta, in conseguenza della possibile fusione o in altro modo, gli offerenti potranno valutare anche altre operazioni straordinarie e/o riorganizzazioni societarie e aziendali che saranno ritenute opportune, in linea con i fini e le motivazioni dell’offerta, nonché con gli obiettivi di crescita e sviluppo» di Unieuro, «anche al fine di assicurare l’integrazione delle attività di Fnac-Darty» e di Unieuro. «Alla data della presente comunicazione – riporta il documento -, nessuna delibera formale concernente tale fusione, operazioni straordinarie e/o riorganizzazioni è stata assunta dai competenti organi sociali degli offerenti o di altre società appartenenti al gruppo degli offerenti».

