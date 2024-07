La prima volta di Ilaria Salis al Parlamento europeo: «Se sono qui è grazie a tutti voi, continuiamo a lottare insieme»

«Ciao mondo! Sono Ilaria Salis e questo è il mio nuovo account X». In occasione della sua prima sessione plenaria al Parlamento europeo, l’eurodeputata eletta tra le fila di Sinistra Italiana saluta i propri elettori aprendo un profilo anche sul social di proprietà di Elon Musk. «Oggi è il mio primo giorno al Parlamento europeo a Strasburgo. Sono stata detenuta nell’Ungheria di Orbán per oltre 15 mesi, dove i miei diritti fondamentali non erano garantiti a causa delle mie convinzioni politiche di antifascista», racconta Salis a chi non conosce la sua storia personale. E poi aggiunge: «Se sono qui adesso è grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto votando e impegnandosi nella campagna per la mia liberazione e per la libertà di tutti gli antifas. Sono molto grata a tutti voi, continuiamo a lottare insieme».

«La solidarietà sia il faro dell’Europa!»

Nel suo primo post pubblicato su X, Ilaria Salis spiega anche come intende affrontare il suo nuovo ruolo nelle vesti di eurodeputata: «Credo fermamente che se vogliamo superare la crisi economica, sociale ed ecologica, l’Europa e il mondo intero debbano abbracciare i valori della solidarietà e dell’uguaglianza. Per realizzare questo cambiamento, dobbiamo fare affidamento sulla meravigliosa energia e sulla forza collettiva dei movimenti sociali e di tutti coloro che sperano e lottano per un mondo migliore. La solidarietà sia il faro dell’Europa!».

Il bivio del voto a von der Leyen

Intanto, alla prima sessione plenaria della nuova legislatura europea, i sei eurodeputati di Alleanza Verdi-Sinistra si preparano a votare in modo diverso sul bis di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea. Ilaria Salis e Mimmo Lucano, espressione di Sinistra Italiana e membri dell’eurogruppo The Left, voteranno contro. Ignazio Marino, Benedetta Scuderi, Cristina Guarda e Leoluca Orlando, espressione dei Verdi, dovrebbero invece votare a favore. In ogni caso, il differente orientamento sulla presidenza della Commissione europea non sembra destare preoccupazioni per la tenuta di Avs: «Gran parte delle volte voteremo insieme», assicura una fonte interna al gruppo.

In copertina: Ilaria Salis durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, 16 luglio 2024 (EPA/Cristophe Petit Tesson)

