Trovata morta in una scarpata sull’Isola d’Ischia, arrestato il compagno che aveva dato l’allarme: «Ha ignorato le sue richieste d’aiuto»

È stato arrestato il compagno della donna trovata morta domenica mattina in un dirupo sull’isola d’Ischia. L’uomo 41enne di nazionalità russa è accusato al momento di maltrattamenti dalla procura di Napoli. La vittima si chiamava Marta Maria Ohryzko, aveva 33 anni ed era stata trovata senza vita la mattina dello scorso 14 luglio in una scarpata poco profonda in zona del Vatoliere, nel comune di Barano. Il corpo della donna si trovava poco distante dalla roulotte in cui abitava con il suo convivente.

Le richieste d’aiuto ignorate

Ohryzko sarebbe morta dopo un’agonia durata ore. Dopo essere caduta nella scarpata, la donna ha provato a chiedere aiuto al suo compagno. La 33enne aveva provato a chiamarlo al telefono e gli ha mandato diversi messaggio. L’uomo però avrebbe ignorato le richieste d’aiuto della donna. Originaria di Leopoli, da alcuni anni la 33enne e il suo compagno russo si erano trasferiti sull’isola d’Ischia. I post visibili su Facebook mostrano alcune foto dei due insieme, apparentemente felici.

Le ferite sul corpo della donna

Era stato proprio il convivente ad avvertire i carabinieri di Barano, dopo la scomparsa della sua compagna. L’uomo era stato interrogato a lungo in caserma. L’ordine di fermo è arrivato dopo che, sul corpo della donna, sono state trovate diverse ferite. Secondo gli inquirenti, le lesioni potrebbero essere state frutto della caduta, ma anche delle percosse subite prima della morte della donna.

