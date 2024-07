Donald Trump con l’orecchio bendato alla convention dei Repubblicani – Il video

Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato al Fiser Forum per la convention repubblicana con l’orecchio bendato. Trump ha alzato il pugno in segno di vittoria e ha intonato «Usa, Usa» insieme al pubblico in delirio. La folla della convention di Milwaukee ha anche urlato «Lottiamo, lottiamo» come aveva fatto lui subito dopo lo sparo all’orecchio di Thomas Crooks. Melania Trump non appare nel box con il resto della famiglia. L’ex first lady comunque parteciperà alla kermesse. Trump è apparso commosso mentre si sedeva sul palco insieme al senatore J.D. Vance, annunciato come suo vicepresidente. La convention arriva dopo la vittoria legale sui documenti classificati a Mar-a-Lago. Trump accetterà la candidatura nel discorso di giovedì 18 luglio e affronterà Joe Biden alle presidenziali di novembre.

Foto copertina da: Reuters

