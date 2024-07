Geolier si lancia nel noleggio auto, moto e perfino barche ed aerei

Il suo battesimo è avvenuto l’8 luglio scorso nello studio del notaio Francesco Merola a Santa Maria Capua a Vetere, in provincia di Caserta. Quel giorno è nata la G-rent srl, la società di noleggio auto e moto fondata da Emanuele Palumbo in arte Geolier e da suo fratello maggiore Gaetano, che così estendono i confini del piccolo gruppo imprenditoriale creato dal cantante rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, andando a fare concorrenza a gruppi ben noti nel settore come Avis, Maggiore, Budget, Europcar, Hertz, Sixt e fra le ultime Sicily by car.

Una sorta di Naples by car che però ha ambizioni più alte: anche costruire porti

Quella di Geolier nasce come una sorta di Naples by car, perché la sede della società è stata stabilita proprio nel capoluogo campano dove è nato il cantante. Ma ha grandi ambizioni, perché non affitterà solo auto e moto, ma anche barche e perfino aerei. Nell’atto costitutivo è scritto infatti che la società si occuperà della «gestione, manutenzione, noleggio, locazione e custodia di auto, motoveicoli, ciclomotori, biciclette e mezzi a motore, natanti e unità da diporto, aeromobili in genere, mezzi tutti da concedere con o senza conducente». L’oggetto sociale è esteso perfino alla «progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di aree portuali, pontili, attracchi e posti barca, pubblici e privati, anche in concessione demaniale marittima, unitamente ai servizi di rimessaggio per un unità e natanti da diporto pubblici e privati» e al «trasporto di persone o merci sia per conto proprio che per conto terzi».

In tutti gli affari il cantante rivelazione di Sanremo ha associato il fratello maggiore Gaetano

In partenza la G-rent ha 100 mila euro di capitale sociale versato, il 65% del quale è in mano alla Palumbo Immobiliare (controllata da Geolier) e il 35% a Gaetano Palumbo. I due fratelli condividono d’altra parte le quote societarie (sempre con Geolier in maggioranza assoluta) delle altre imprese del gruppo, che sono la Golden boys srl che fa edizioni musicali e la già citata società immobiliare di famiglia che ha la proprietà di due immobili a Secondigliano e ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Non ci sono dati finanziari ancora aggiornati, ma è evidente che il giro di affari della società musicale è lievitato in questo 2024 dopo il grande successo di Sanremo che il cantante napoletano ha poi ripetuto con un brano, L’ultima poesia, registrato con la partecipazione del collega romano Ultimo.

Leggi anche: