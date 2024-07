La partita del cuore 2024 e la foto “impossibile” tra Matteo Renzi e Elly Schlein – Il video

La partita del cuore 2024, tra la nazionale politici e quella cantanti, si è disputata ieri sera all’Aquila in un clima sorprendentemente festoso. Tutti i parlamentari sono stati alle indicazioni del presidente della Camera Lorenzo Fontana e del commissario tecnico Ignazio La Russa. A fare più notizia è stata l’opposizione che vedeva in campo quasi tutti i principali leader: la segretaria del Pd Elly Schlein (che ha praticato lo sport per anni), il leader di Iv, Matteo Renzi, Angelo Bonelli dei Verdi e quello del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte (per la maggioranza si è fatto notare in campo anche Giancarlo Giorgetti). I tre, per una volta, hanno fatto squadra davvero e il risultato – per quanto ai rigori – è arrivato per l’intero team. La scena più simbolica, alla quale alcuni parlamentari pd che hanno ricevuto l’immagine pare non volessero credere, è stata quando Renzi e Schlein si sono persino abbracciati, complice un assist dell’ex segretario che ha portato la “titolare” a segnare. “Bello giocare con altri parlamentari insieme alla Nazionale Cantanti per la Partita del Cuore. L’obiettivo? Raccogliere fondi con il 45585 per aiutare gli ospedali pediatrici. Una serata nel nome della solidarietà, tutti insieme. È il magico potere del pallone”. I fondi raccolti con le donazioni telefoniche e grazie alle 6mila presenze sugli spalti saranno destinati al reparto Pediatria dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila e all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. La partita sarà trasmessa stasera alle 21.15 su Rai1

