Usa, polizia spara e uccide un uomo armato di coltelli vicino alla convention repubblicana (ma non è terrorismo e non c’entra nemmeno Trump) – Il video

Nessun minaccia sulla convention repubblicana di Milwaukee, dopo che la polizia ha sparato e ucciso una persona armata con coltello non lontano dal perimetro di sicurezza. L’incidente sostengono media statunitensi, non sembra essere legato alla kermesse a cui partecipa anche il candidato ed ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A sparare sarebbe stato un poliziotto di Columbus, Ohio, durante una rissa in un parco. L’uomo ucciso era noto nel quartiere, viveva in uno degli accampamenti di tende, era un homeless e aveva il soprannome di Geova. Viveva con un pitbull di nome Isis.

BREAKING Columbus Police have shot a suspect about a mile away from Republican National Convention in Milwaukee.



Columbus police are in Milwaukee to help provide security for the convention.



