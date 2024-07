Briatore: «Tanta stima per chi campa con 4.000 euro al mese…». Scoppia la polemica, ma c’è chi lo vuole in politica – Il video

Ospite del podcast 2046, l’imprenditore è finito sotto accusa per le stime considerate generose sullo stipendio medio di una famiglia italiana. Ma c’è chi lo difende e lo vorrebbe candidato

C’è già chi si dice pronto a votare Flavio Briatore, dopo il suo intervento su tasse e stipendi troppo bassi diventato virale dopo la sua partecipazione al podcast 2046. Ospite di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli assieme all’altro imprenditore Renzo Rosso, Briatore ha rilanciato quelle sue dichiarazioni sui suoi social. Tra i commenti però c’è chi lo accusa di vivere ben lontano dalla realtà. Soprattuto quando Briatore fa una stima su quanto ammonti il reddito medio di una famiglia italiana: «Come si fa a vivere con 4.000 euro al mese?» si chiede in sintesi Briatore.

Parlando di quanto pesino le tasse sui redditi dei lavoratori italiani, Briatore dice: «Io penso che una famiglia di quattro persone, con il marito che guadagna 1.500 euro al mese o 2.000, e la moglie magari ne guadagna 1.500 ma anche 2.500 o 4.000… che già sono cifre importanti, come fanno a vivere?». C’è chi contesta le cifre considerate fin troppo generose dall’imprenditore. Tra i commenti c’è anche chi invoca un aumento delle tasse, ma per quelli come Briatore.

L’imprenditore però continua il suo discorso, con un elogio a chi secondo lui riesce comunque a portare avanti una famiglia con cifre secondo lui inaccettabili: «Cioè io mi chiedo: paghi l’affitto, se hai bisogno del dentista o di comprare qualcosa… cioè questi sono i veri miracoli. Cioè per sta gente qui tanto di rispetto perché è la cosa più difficile che puoi fare. Mantieni i tuoi figli, la tua famiglia, li vesti bene….»

La soluzione secondo Briatore sarebbe innanzitutto quella di abbassare le tasse: «Gli aumenti dei salari è giusto, ma non puoi pagare le tasse che ti appioppano. Dovrebbero diminuire le tasse, aumentare anche questo e i soldi spenderli bene». Una sorta di manifesto politico. Almeno per qualcuno, che lo vorrebbe in politica: «Ci vorrebbe una persona così a governare… Unico imprenditore che ragiona pensando alla gente».

Leggi anche: