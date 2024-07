Queste foto non mostrano quattro parassiti nei vaccini anti Covid-19

Secondo una leggenda No vax, i vaccini Covid conterrebbero quattro parassiti, probabilmente alieni, che causerebbero l’AIDS, ma non è mai stata fornita una prova

Riscontriamo diverse condivisioni Facebook di una storia del tutto priva di fondamento e molto apprezzata negli ambienti No vax. La narrazione sostiene che nei vaccini a mRNA contro il nuovo Coronavirus di Pfizer e Moderna si troverebbero quattro parassiti. Queste narrazioni sono state già analizzate nel 2021 dai colleghi Ciara O’Rourke per PolitiFact e Rubén Portela Carballeira per Health Feedback.

Per chi ha fretta:

Secondo una foto diffusa su Facebook sarebbero stati trovati quattro parassiti mortali nei vaccini Covid di Pfizer e Moderna.

All’origine della narrazione troviamo alcune leggende messe in circolazione dalla trasmissione complottista Stew Peter Show dove si sostiene che tali parassiti causerebbero l’AIDS e alcuni avrebbero origine aliena.

Quando contattati gli autori originali della narrazione non hanno saputo fornire alcuna prova.

Analisi

Nelle condivisioni troviamo una foto che mette assieme le immagini dei presunti «quattro parassiti mortali trovati nei vaccini»:

Quattro parassiti nei vaccini Covid?

Secondo la narrazione possiamo dividere tra i presunti parassiti dei vaccini Pfizer (Trypanosoma cruzi e brucei) e quelli di Moderna (Hydra vulgaris e Polypodium hydriforme).

L’immagine del T. cruzi era originariamente un post Instagram oggi non più online (non sappiamo dunque se corrispondeva alle immagini mostrate nella foto in oggetto), che appariva con la seguente didascalia:

«Un corpo allungato di 50 micron è una presenza misteriosa e acuta nel vaccino Pfizer, […] appare ed è identificato anatomicamente come un parassita Trypanosoma cruzi di cui diverse varianti sono letali ed è una delle tante cause della sindrome da immunodeficienza acquisita o AIDS».

Per quanto riguarda l’attendibilità cominciamo già molto male, infatti è palese che l’autore del testo sia un negazionista dell’Hiv. Per il resto il vero mistero è da dove sia stata tratta una affermazione del genere. Fonte? Una foto del suddetto Trypanosoma, che secondo la narrazione sarebbe la vera causa dell’AIDS. Questo ci ricorda anche i pericolosi tentativi di associare i vaccini Covid alla fantomatica «VAIDS», ovvero una «immunodeficienza da vaccino» che esiste solo nella fantasia dei No vax.

Per quanto riguarda Polypodium hydriforme e Hydra vulgaris nel vaccino di Moderna la sostanza non cambia. Parliamo sempre di una narrazione campata per aria. All’origine troviamo i filmati realizzati per la trasmissione Stew Peter Show da Carrie Madej e Franc Zalewski, i quali affermarono «che nei vaccini Covid sono presenti forme di vita, con la capacità di crescere e replicarsi […] questi organismi sono composti da carbonio, alluminio e boro», riportano all’epoca i colleghi di Health Feedback, i quali contattarono i due autori per chiedere su quali fonti si basassero (il grassetto è nostro):

«Non abbiamo ricevuto risposta da Madej. Zalewski ha risposto affermando che aveva bisogno di accedere a un laboratorio e che pensava che potesse trattarsi di una forma di vita aliena, sebbene non abbia fornito prove a sostegno della sua affermazione».

Conclusioni

Come abbiamo visto, basandoci sugli argomenti che gli autori stessi hanno fornito, si capisce chiaramente che la storia dei quattro parassiti «alieni» trovati nei vaccini allo scopo di farci ammalare di «AIDS» non ha alcun fondamento.

