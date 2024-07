Nicholas Cage rinuncia al Taormina Film Festival dopo l’arresto del figlio, le scuse dell’attore: «Problemi famigliari mi trattengono» – Il video

Non ci sarà Nicholas Cage a Taormina, dove avrebbe dovuto presentare il suo film «Surfer». L’organizzazione del Taormin Film Festival aveva annunciato che l’attore «per seri motivi personali» aveva dovuto annullare la sua partecipazione. Lo stesso Cage ha confermato la sua assenza con un video in cui accenna alle recenti vicende che hanno colpito la sua famiglia. «Ciao, Tamarina Film Festival, mi dispiace molto di non poter stare con voi – ha detto l’attore storpiando il nome della città siciliana – Apprezzo molto l’onore di essere stato invitato per il film Surfer, ma non posso partecipare per problemi familiari che mi impediscono di muovermi».

L’arresto del figlio di Nicholas Cage

I motivi familiari a cui fa riferimento l’attore riguardano il figlio Weston Coppola Cage, 33 anni, che soffre di disturbi psichici e dipendenze da sostanze stupefacenti, che secondo la polizia di Los Angeles due giorni fa, «ha preso a pugni ripetutamente due persone, tra cui la madre, causando lesioni». Weston Coppola Cage, che si è consegnato ieri è stato rilasciato stamattina dietro una cauzione di 150.000 dollari.

Leggi anche: