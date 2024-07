Accoltellato un poliziotto a Parigi, l’attacco a 8 giorni delle Olimpiadi: ferito grave l’aggressore

A Parigi, un agente di polizia è stato ferito da un uomo armato di coltello che è stato poi «immediatamente neutralizzato» da un altro agente, che su di lui ha aperto il fuoco. I fatti sono accaduti in rue Vernet, oggi, giovedì 18 luglio intorno alle 19.30, nell’ottavo arrondissement di Parigi, zona molto frequentata dai turisti della capitale francese, che fra otto giorni ospiterà le Olimpiadi. L’aggressore è stato portato d’urgenza all’ospedale Pompidou. Secondo le prime informazioni citate dalla televisione nazionale francese TF1 e dal ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin, la polizia era stata chiamata dai dipendenti di un negozio a causa della presenza al suo interno di una persona indesiderata. All’arrivo degli agenti, l’uomo, straniero con regolare permesso di soggiorno fino al 2025, è fuggito con un coltello in mano. Voltandosi ha ferito lievemente a un orecchio il poliziotto per poi darsi alla fuga, fermata dagli agenti. L’agente è stato portato nell’ospedale di Pitié-Salpêtrière. L’area dell’aggressione, non lontana dai Campi Elisi, rimane presidiata.

Leggi anche: