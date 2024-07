I Simpson non hanno fallito la previsione dell’attentato a Donald Trump: il fotogramma è fake

Ogni volta che accade qualcosa di sensazionale, da un grave incidente alla morte di qualcuno famoso, iniziano a circolare diversi post per sostenere che i Simpson l’avrebbero predetto in qualche loro puntata. Fino ad oggi, tutte falsità. In questo caso, la narrazione cambia: i Simpson avrebbero sbagliato a predire la morte di Donald Trump dopo l’attentato. Un fallimento che in ogni caso non c’è, visto che l’immagine che mostra la presunta predizione è falsa.

Per chi ha fretta

L’immagine utilizzata per sostenere la presunta previsione risale al 2017.

Non è presente in alcuna puntata dei Simpson.

Il produttore della serie smentisce l’originalità dell’immagine.

Analisi

Ecco un esempio della narrazione diffusa via Threads:

Nell’immagine sono presenti due fotogrammi: il primo raffigura un comizio di Donald Trump, il secondo lo mostra morto disteso in una bara. In alto leggiamo: «Questa è la prima volta che vedo fallire una previsione dei Simpson».

Le due immagini circolano anche in inglese dal 14 luglio su Twitter:

Il falso fotogramma dei Simpson del 2017

L’immagine di Donald Trump è già presente negli archivi di Open Fact-checking, precisamente nell’articolo del 17 settembre 2022 sul fotomontaggio creato per sostenere che i Simpson «avevano previsto» la data della morte della Regina Elisabetta II. Il falso era già stato smentito dai colleghi di Snopes nel 2017, ripreso poi da BuzzFeed.

A seguito della nuova diffusione nel 2024, e dopo l’attentato a Donald Trump, i colleghi di Reuters hanno contattato il produttore Matt Selman ottenendo l’ennesima conferma: si tratta di un falso.

Conclusioni

I Simpson non hanno fallito la previsione sulla morte di Donald Trump dopo l’attentato del 13 luglio 2024. Questo perché l’immagine usata per la presunta fallita previsione è un falso che circola dal 2017.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: