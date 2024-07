In tilt anche l’A1 dopo il caos voli e i treni in ritardo: fino a 13 km di coda per un camion in fiamme. Sotto il sole per ore anche anziani e bambini

Giornata da incubo per chi si è messo in viaggio oggi in Italia, anche per gli automobilisti che si sono ritrovati intrappolati per ore sotto il sole in una coda di 13 chilometri sulla A1 tra Firenze Nord e Barberino di Mugello. Sempre oggi chi aveva deciso di partire ha dovuto fare i conti con il caos mondiale sui voli per il bug informatico di Crowdstrike e il guasto all’Alta Velocità all’altezza di Firenze, con ritardi che hanno toccato anche i 160 minuti.

Il camion in fiamme che ha bloccato l’A1

I forti rallentamenti sulla A1 sono stati causati da un camion che trasportava carta andato a fuoco, nel tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna sulla Direttissima. I vigili del fuoco sono intervenuti dalle 15.35 con tre squadre e altrettante autobotti. L’incendio però si è propagato anche alla vegetazione a bordo della strada. La circolazione è stata bloccata per diverse ore, per poi essere riaperta a una sola corsia.

Auto in coda fino a 13 km

Alle 19, ore dopo il rogo, c’era ancora una fila di 13 chilometri tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante nonostante che verso Bologna il traffico defluisca sulla corsia di sorpasso. La società Autostrade suggerisce sul suo sito percorsi alternativi addirittura per le lunghe percorrenze dicendo di uscire a Valdichiana o Orte, prendere E45 direzione Perugia, seguire per A14 e rientrare in autostrada a Cesena.

I vacanzieri intrappolati per ore sotto il sole

Ci sono anche anziani e bambini che si spostavano per le vacanze tra i viaggiatori rimasti fermi in auto ore tra Calenzano e Barberino di Mugello per il traffico bloccato in carreggiata finché verso le 19 ha riaperto la corsia di sorpasso verso Bologna. Secondo racconti, molti non hanno ricevuto assistenza mentre si sono ritrovati fermi a causa del blocco del traffico. Nel corso delle ore i pompieri hanno rimosso e trasportato il rimorchio del mezzo pesante andato a fuoco, trainandolo presso l’area di sosta Corsano dove stanno effettuando lo smassamento per consentire il minuto spegnimento dei pacchi di carta

