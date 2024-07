Escursionista bloccato di notte in ferrata sui Piani del Montasio: aveva dimenticato l’imbrago per il cane

Momenti di paura per un uomo di 34 anni di Messina che la notte scorsa è rimasto bloccato per ore lungo una via ferrata sui Piani del Montasio (Friuli Venezia-Giulia). Il giovane si era dimenticato l’imbrago per il suo cane, rendendo impossibile proseguire la discesa in sicurezza lungo la ferrata. Fortunatamente, il gestore di un rifugio nei dintorni, preoccupato per l’assenza prolungata dell’uomo, ha allertato i soccorsi. Tra le 22:30 e l’una, i tecnici della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e i militari della Guardia di Finanza di Sella Nevea si sono messi in moto. Le squadre di soccorso sono riuscite a individuare la posizione dell’escursionista grazie a una luce visibile sotto Forca Vandul, che sembrava cercare di attirare l’attenzione. Insieme, l’escursionista e i soccorritori hanno affrontato l’ultima parte della discesa, riuscendo a giungere in sicurezza alla base. Secondo le informazioni raccolte dai soccorritori, l’uomo ha spiegato di aver lasciato accidentalmente l’imbrago per il cane in auto, trovandosi così in difficoltà durante la discesa.

