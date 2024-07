Joe Biden prova a scacciare le voci sul ritiro: «Non vedo l’ora di tornare la prossima settimana»

Il presidente statunitense si trova in isolamento nella sua villa nel Delaware, dopo che gli è stato diagnosticato il Covid. In una nota assicura di non volersi fermare

Non sembra ancora intenzionato a fare un passo indietro Joe Biden, dopo che le indiscrezioni rilanciate da diversi media statunitensi sul possibile ritiro dalle Presidenziali entro il fine settimana. In un comunicato diffuso dal suo staff, Biden ha detto di non vedere l’ora di riprendere la campagna elettorale «la settimana prossima». Costretto all’isolamento, dopo che gli è stato diagnosticato il Covid, Biden ha ribadito di voler «continuare a denunciare la minaccia dell’agenza del Progetto 2025 di Donald Trump, sostenendo al contempo il mio curriculum e la visione che ho per l’America».

Biden ha commentato il discorso alla convention repubblicana di Trump che, «nei suoi oltre 90 minuti», non ha mostrato alcun «piano per unire» l’America o «nessun piano per rendere migliore la vita degli americani. La sua è una visione cupa per il futuro». Il presidente statunitense quindi ricordato quanto «la posta in gioco sia alta e la scelta sia chiara. Insieme vinceremo», conclude il suo comunicato.

