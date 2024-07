Come dormire con il caldo record e perché le temperature notturne elevate possono alterare il sonno

La prolungata ondata di calore che da settimane monopolizza l’Italia ha effetti negativi anche sul nostro riposo notturno. La temperatura esterna gioca, infatti, un ruolo fondamentale: un caldo eccessivo impedisce al nostro corpo la termoregolazione e ci fa passare notti insonni. «In condizioni ideali, la temperatura corporea inizia a scendere di un paio di gradi circa una o due ore prima di coricarsi e continua a diminuire durante il sonno», spiega Leslie Swanson, psicologo clinico presso il laboratorio di ricerca sul sonno dell’Università del Michigan al New York Times. Tale effetto di raffreddamento interno «ci aiuta a raggiungere la fase profonda e ristoratrice del sonno».

Come dormire con il caldo

Ma «quando la temperatura esterna è alta, quella corporea non riesce a scendere rapidamente fino a raggiungere il livello ottimale per facilitare il sonno». Tradotto: facciamo fatica ad addormentarci o ci svegliamo spesso la notte. Anche se può essere difficile addormentarsi con queste temperature (il mese di giugno 2024 è stato il più caldo mai registrato a livello globale), alcune abitudini potrebbero farci sonnecchiare più serenamente. «Fate rinfrescare il più possibile la vostra camera da letto: tendiamo ad avere un sonno più profondo in una camera da letto fresca», spiega Philip Gehrman, psicologo clinico presso il Penn Sleep Center dell’Università della Pennsylvania. Via libera, dunque, a condizionatori o ventilatori: «Aumentare il flusso d’aria sulla superficie del corpo aiuta a scaricare il calore», precisa.

La sudorazione

Se l’abbassamento delle temperature nella stanza sembra impossibile, il corpo ricorrerà a un altro metodo per raffreddarsi: la sudorazione. È indispensabile, quindi, una bottiglia d’acqua sul comodino per essere sicuri di reintegrare i liquidi. Niente riposini durante il giorno, l’utilizzo di lenzuola leggere o piumini estivi aiuta il corpo a regolare la temperatura e nessuna doccia fredda prima di andare a letto. «Non è stato dimostrato che sia efficace e può essere in qualche modo uno shock per il corpo, che potrebbe tenervi svegli più a lungo», afferma l’esperto.

Foto 49050273 © Paulus Rusyanto | Dreamstime.com

