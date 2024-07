ATP di Gstaad: Matteo Berrettini vola in finale contro Halys. L’azzurro: «Sarà una partita difficile»

All’ATP di Gstaad Matteo Berrettini batte Stefanos Tsitsipas in due set col punteggio di 7-6 7-5. Il tennista romano approda così al turno decisivo per il titolo, in finale, dove affronterà il francese Quentin Halys. Nello “Swiss Open”, torneo Atp 250 in scena sui campi in terra battuta della Roy Emerson Arena, c’è in palio un montepremi complessivo pari a 579.320 euro. «Tutti gli anni e tutte le finali sono diverse. Qui mi piacciono moltissimo le condizioni, questo torneo è speciale per tante motivazioni. È un posto speciale per giocare. Con Tsitsipas ho giocato il mio tennis migliore nel momento più importante. Finale con Halys? Sarà una partita molto difficile», ha dichiarato Berrettini a fine match.

Leggi anche: