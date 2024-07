Biden deve ritirarsi dalla corsa per Usa 2024? Non secondo i Clinton: «Bill e Hillary stanno con lui». Ma tra i Dem cresce l’ipotesi Kamala Harris

Sono ormai 38 i rappresentanti dei Democratici al Congresso ad aver chiesto apertamente al presidente uscente Joe Biden di chiamarsi fuori dalla corsa per la Casa Bianca, considerata la sua età avanzata e gli evidenti problemi di lucidità. «Joe, ti voglio bene e ti rispetto. Ma la posta è troppo alta per (poter permetterci di) fallire. E’ tempo di passare il testimone», ha scritto Takano su X, rendendo pure esplicita la sua preferenza per Kamala Harris come candidata presidente di rimpiazzo. Al Senato sono invece 4 i Democratici usciti allo scoperto. Pressioni pesanti, cui si aggiungono quelle esercitate in privato – ma comunque emerse – di pesi massimi come l’ex presidente Barack Obama o l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi. Senza contare tutti gli editorialisti delle principali testate progressiste – a cominciare dal New York Times – così come star di Hollywood come George Clooney. Eppure Joe Biden resiste, contro tutto e tutti. E a restare al suo fianco, si scopre oggi, ce n’è un altro, di ex presidente Usa che fu icona dei Democratici: Bill Clinton. Sia l’ex presidente 77enne che sua moglie Hillary, già segretaria di Stato con Obama e poi candidata alla presidenza battuta da Donald Trump nel 2016, si sono schierati in privato dalla parte di Biden, incoraggiando i donatori a continuare ad appoggiare il presidente uscente e a finanziare la sua campagna elettorale. Questo per lo meno hanno fatto filtrare due fonti vicine al clan Clinton a Abc News. Un sostegno, quello dei Clinton a Biden, descritto come «incoraggiante e deferente».

Lo sconforto tra i Democratici e il piano B

Basterà a mantenere il resto dei Democratici nei ranghi? Nel partito i timori di una sconfitta di larga scala a novembre con Biden in corsa si mescolano all’incertezza che regna sovrana sul processo che si aprirebbe in caso di rinuncia del presidente, riassume nel weekend la Cnn. Anche se per lo meno si è ormai consolidato il piano B: se davvero Biden dovesse fare un passo indietro – cosa che nei giorni scorsi ha comunque di nuovo smentito – quasi tutti ormai pensano a prenderne il testimone dovrebbe essere Kamala Harris.

