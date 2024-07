Joe Biden si ritira dalla corsa per la Casa Bianca: «È stato il più grande onore della mia vita servirvi come presidente»

Joe Biden si ritira dalla corsa per la Casa Bianca. Lo ha annunciato lui stesso con una lettera agli americani pubblicata su Instagram. «Servire come presidente è stato il più grande onore della mia vita. Ora però è nel miglior interesse del mio partito e del Paese che io mi ritiri», scrive l’81enne leader democratico. Pochi minuti dopo, in un altro post sui suoi canali social, Biden ha chiarito anche a chi intende lasciare il testimone per la candidatura alla Casa Bianca tra i Democratici: alla vicepresidente Kamala Harris che lo ha affiancato come «partner straordinaria» in questi (quasi) quattro anni. Da settimane Biden era sotto crescente pressione per fare un passo indietro a favore di un candidato più competitivo contro Donald Trump. La sua scarsa forma fisica e lucidità, su cui timori e speculazioni circolavano da mesi, era divenuta evidente all’America e al mondo intero in modo disastroso nel dibattito tv contro il tycoon lo scorso 28 giugno. E l’attentato subito da Trump una settimana fa non aveva fatto che accelerare il distacco – fisico e nei sondaggi – tra i due competitor per il voto presidenziale in programma il prossimo 5 novembre.

La lettera agli americani

«Miei cari concittadini americani, negli ultimi tre anni e mezzo abbiamo fatto grandi progressi come nazione», scrive Biden nella missiva datata 21 luglio 2024, giorno che rimarrà nella storia degli Usa. Il presidente ormai uscente passa in rassegna i risultati messi a segno nel corso del suo mandato alla Casa Bianca – dalla crescita economica agli interventi su sanità, clima e armi, fino ai successi nella lotta alla «pandemia del secolo» e in politica internazionale. Poi, il nodo di oggi, con parole che lasciano trasparire tutta la commozione del leader 81enne: «È stato il più grande onore della mia vita servirvi come presidente. E sebbene fosse mia intenzione cercare la rielezione, credo sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese che io mi ritiri e mi concentri unicamente sui miei doversi di presidente per il resto del mandato». Biden dice ancora nella lettera che parlerà alla nazione nel corso della settimana per dar conto in maggior dettaglio della sua decisione. «Per il momento, lasciate che io esprima la mia profonda gratitudine verso tutti coloro i quali hanno lavorato per la mia rielezione».

L’elogio di Kamala Harris e il commiato agli americani

Se nel messaggio pubblicato sui social non c’è un’indicazione ufficiale sul successore che verrà, l’unica persona menzionata con nome e cognome è la vicepresidente Kamala Harris, data in pole position ormai da giorni per prendere il testimone in caso di ritiro del presidente. «È stata una partner straordinaria in tutto questo lavoro», le riconosce ora Biden. Un antipasto dell’endorsement alla 59enne californiana fatto arrivare pochi minuti dopo, sempre via social. Il presidente ha infine voluto ringraziare «di tutto cuore» il popolo americano che lo ha sostenuto sin qui. «Credo oggi ciò che ho sempre creduto: che non ci sia nulla che l’America non possa fare, se lo facciamo insieme. Dobbiamo solo ricordarci che siamo gli Stati Uniti d’America».

Leggi anche: