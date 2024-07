Benedetta Rossi tranquillizza i fan dopo l’accordo con Mondadori: «Non cambierà nulla, io e Marco lo valutavamo da tempo» – Il video

«È un accordo che valutavamo da tempo però vi volevo anche rassicurare perché per quanto riguarderà noi non cambierà assolutamente nulla: rimarremo sempre Benedetta e Marco, quelli che avete visto negli anni. Semplicemente ora saremo supportati da persone che conosciamo molto bene e che sentiamo come una famiglia dato che ci lavoriamo da 8 anni». A parlare è Benedetta Rossi, direttamente ai suoi follower, su Instagram dopo l’acquisizione da parte di Mondadori del brand Fatto in casa da Benedetta, quello che l’ha fatta diventare famosa come cuoca-influencer. La holding di Segrate ha acquisito il 51 per cento della società che ha con il marito Marco Gentili per 6,9 milioni di euro. «C’è anche un aspetto gestionale della società per il quale dobbiamo ammettere che è da anni che non ci sentiamo più adeguati, la dimensioni che ha raggiunto la nostra realtà sono tali per cui non siamo più in grado di gestirla da sola», spiega Gentili, «magari siamo stati bravi a no farlo vedere, ma in questi anni ci sono stati molti momenti di sconforto e abbiamo fatto anche errori gravi». «Ero in ansia perché uscivano articoli che parlavano di noi e noi non siamo tanto abituati», spiega Rossi insieme al marito, «uno dei punti importanti dell’accordo dice che manterremo la nostra autonomia e avremo massima indipendenza nelle scelte, nelle decisioni, nella gestione». Su questo aspetto l’influencer ci torna più volte, così come sul fatto che non cambierà nulla: «Non cambieranno abitudini, stili di vita, amici, nulla di quello che avete conosciuto finora. Ecco, se magari però riusciamo a farci qualche viaggetto in più, quello sì».

Leggi anche: