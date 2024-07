Crollo alla Vela Celeste, le lacrime della deputata M5s Gilda Sportiello alla Camera: «Io ci sono nata a Scampia» – Il video

Ha preso la parola tra le lacrime la deputata del M5s Gilda Sportiello intervenendo oggi, martedì 23 luglio, in Aula per la commemorazione della tragedia di Scampia. «Io ci sono nata, ho passato lì i primi anni della mia vita e lo dico con l’orgoglio di una terra che ha sempre lottato» anche contro la narrativa che l’ha sempre accompagnata, ha detto Sportiello. «C’è il dolore e la rabbia perché a pagare lo scotto sono sempre le persone più fragili. Manca – ha concluso – la consapevolezza collettiva non solo del territorio e in quest’Aula soprattutto che ci sono fragilità e persone a cui non possiamo girare la faccia mai, non solo in momenti come questo. Chiediamo dignità e una prospettiva certa» per queste terre.

Il bilancio delle vittime

Il bilancio delle vittime è di due morti e 13 feriti, di cui 7 minori. Due bambine di 4 e 7 anni sono ricoverate all’ospedale Santobono di Napoli in gravissime condizioni, per lesioni multiple del cranio. Decisive saranno le prossime ore. «Quella del crollo alla Vela Celeste è una notizia terribile – ha continuato Sportiello – Margherita Della Ragione, 35 anni, Roberto Abbruzzo, 29 anni, sono morti dove avrebbero dovuto sentirsi al sicuro, nella loro casa. Mi auguro con tutto il cuore che dagli ospedali in cui sono ricoverati i bambini e le persone rimaste ferite arrivino quanto prima notizie rassicuranti».

«Ora Scampia esige risposte dalle istituzioni»

È accaduto tutto nella serata di ieri, martedì 23 luglio, quando è crollato (per cause ancora da accertare) un ponte-ballatoio al terzo piano della Vela celeste. Secondo alcune testimonianze al vaglio degli inquirenti, il cedimento sarebbe avvenuto mentre era in corso un litigio per futili motivi tra nuclei familiari imparentati tra loro. Non si esclude, ma al momento si tratta solo di un’ipotesi, che il peso concentratosi sul ballatoio possa avere contribuito al cedimento della struttura già fatiscente. «Ora però Scampia esige risposte dalle istituzioni – ha poi sottolineato la deputata e coordinatrice del M5S di Napoli Gilda Sportiello – Esprimo tutto il mio dolore e la mia vicinanza alle famiglie coinvolte, nessuno dovrebbe piangere una tragedia come questa», ha concluso Sportiello.

