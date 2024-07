Scampia, il crollo del ballatoio nella Vela Celeste: 2 morti e 13 feriti. Il boato, i lavori, la tragedia

È di due morti e 13 feriti, di cui 7 minori, alcuni dei quali in condizioni serie, il bilancio del crollo del ballatoio nella Vela Celeste nel quartiere di Scampia a Napoli, avvenuto intorno alle 22,30 di ieri 22 luglio. Sono i dati forniti dalla prefettura di Napoli. I vigili del fuoco verso le 4 del mattino hanno escluso che ci siano ancora persone sotto le macerie. Secondo la prima ricostruzione il cedimento di un ballatoio di collegamento verificatosi al terzo piano ha coinvolto nella caduta anche i ballatoi del secondo piano e del primo. I vigili del fuoco, dopo aver scavato tra le macerie, hanno completato l’evacuazione dei piani alti mentre sono in corso le verifiche di stabilità nella parte coinvolta dell’edificio.

Il boato

L’agenzia di stampa Dire scrive che uno dei due morti è un 28enne, R.A., che lavorava in una macelleria. Due dei tre feriti gravi sono bambini. Un boato distintamente udito dai residenti alle 22,30 avrebbe di poco anticipato il cedimento. Il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha riunito il centro coordinamento soccorsi per le prime attività necessarie ed urgenti tra cui anche il coordinamento delle forze di polizia per cinturare e mettere in sicurezza l’area. Nelle prime ore del mattino il prefetto e il sindaco Gaetano Manfredi hanno effettuato un sopralluogo. Si deve trovare una sistemazione adeguata alle persone sfollate. Una folla si è riunita nelle ore della notte. Tante persone sono arrivate dalle altre Vele e dalle zone limitrofe. Volontari e personale sanitario stanno evacuando lo stabile.

La dinamica e i lavori

L’intera Vela celeste si presenta transennata da lamiere che delimitano l’area di un cantiere dove sono in corso lavori idrici e fognari. Sul fatto la Polizia ha aperto un’indagine. Non si esclude alcuna ipotesi, la più accreditata è quella di un cedimento strutturale ma per avere la certezza occorrerà portare a termine le verifiche da parte dei vigili del fuoco. La Vela Celeste è una delle ultime rimaste in piedi a Scampia dopo gli abbattimenti per dare una sistemazione più dignitosa ai residenti e cancellare il marchio di Gomorra dal quartiere.

La Vela Celeste

Ad aprile è stato annunciato il piano di rigenerazione urbana dell’amministrazione. La Vela B, o Vela Celeste, sarà riqualificata con 18 milioni di euro del Piano Periferie. Il progetto prevede il rifacimento degli spazi comuni, del piano dei garage e dei porticati, dei collegamenti verticali e del rifacimento delle superfici orizzontali di copertura. La B o Celeste sarà l’unica Vela che resterà in piedi come simbolo del passato, del quartiere e delle battaglie del territorio «per il riscatto che questa comunità ha condotto», come ha annunciato il comune di Napoli.

Cosa sono le Vele di Napoli

Le Vele, sette in tutto, sono state costruite tra il 1962 e il 1975 su un progetto dall’architetto Franz Di Salvo. Nel progetto erano previsti anche centri aggregativi e spazi comuni, uno spazio di gioco per bambini e altre attrezzature collettive. Un nucleo di socializzazione che non fu mai realizzato. E negli anni le Vele sono diventate sempre più sinonimo di degrado, di malavita e spaccio di droga. Poi la decisione di rilanciare radicalmente il quartiere con l’abbattimento della gran parte, la riqualificazione di alcune, e la destinazione in una di esse di alcuni corsi di laurea di Medicina.

