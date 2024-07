Questa prostituta non è Kamala Harris e non frequentava i “festini di Diddy”

A seguito del ritiro dalla corsa alla Casa Bianca da parte di Joe Biden, sono iniziate a circolare false notizie contro la possibile candidata da lui sostenuta, ossia l’attuale vicepresidente Kamala Harris. Secondo alcuni tweet, avrebbe frequentato Sean “Diddy” Combs, in passato noto come “Puff Daddy”, e dunque legata in qualche modo alle accuse di molestie e traffico sessuale rivolte al rapper. Un altro tweet afferma che ci sia una foto dove viene ritratta mentre si prostituiva. Entrambe le narrazioni risultano false.

Per chi ha fretta

L’uomo nel video con Kamala Harris non era “Diddy”, ma Montel Williams.

Non erano a un festino di “Diddy”, ma un evento di beneficenza contro la sclerosi multipla.

La prostituta nella foto non mostra il volto, a prima non è dimostrabile come possa essere Kamala Harris.

Lo scatto condiviso sui social è stato tagliato e riflesso orizzontalmente rispetto l’originale. Lo scatto vero risale al 1989 ed è stato realizzato a New York.

Nel 1989, Kamala Harris aveva conseguito il dottorato in legge in California, dove nel giugno dell’anno successivo superò l’esame di avvocato.

Analisi

Le immagini vengono condivise con la seguente narrazione:

La folgorante ascesa di MAIALA HARRIS: dalla prostituzione d’alto bordo, ai festini con telecamere nascoste di Puff Diddy (il Jeffrey Epstein della musica) fino alla candidatura alla Presidenza

La narrazione viene ripresa anche tramite dei reels, come il seguente:

Il tweet di Dom Lucre e “Diddy”

La teoria viene veicolata allegando un tweet dell’utente Dom Lucre, dove viene posto un collegamento tra Kamala Harris e Sean “Diddy” Combs, in passato noto come “Puff Daddy”:

Never forget how Kamala Harris got her start. She isn’t a stranger to Diddy parties in L.A. either.

Combs è un noto rapper, accusato nel 2017 di molestie sessuali, mentre nel 2023 per stupro, traffico sessuale e abusi fisici. Figurando come una sorta di “Epstein della musica”, la narrazione vorrebbe collegare Kamala Harris al personaggio e alle accuse a lui rivolte. L’uomo nel video non è Combs, ma l’ex compagno di Kamala: Montel Williams.

Lo scatto riguardava, come dimostrato dagli scatti su GettyImages, un evento di beneficenza contro la sclerosi multipla risalente al 2001:

(L-R) Ashley Williams, Montel Williams and Kamala Harris attend Eighth Annual Race To Erase Multiple Sclerosis Benefit at the Century Plaza Hotel in Century City, California on May 18, 2001. (Photo by Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images)

Le accuse di prostituzione

Il tweet di Teresa Crouch fa intendere che Kamala Harris abbia iniziato come prostituta e che ci sarebbe una foto che lo dimostrerebbe:

LEAKED FOOTAGE OF KAMALA HARRIS AS PROSTITUTE BREAKING: TUCKER CARLSON RELEASED MULTIPLE VIDEOS THAT SHOW FOOTAGE OF KAMALA HARRIS AS PROSTITUTE !!!

Troviamo la stessa foto, completa e riflessa orizzontalmente, in un articolo del 2019 del britannico Standard dal titolo «Former cabbie Matt Weber shares raw photos of 1980s New York City in new book».

Dal sito Mattweberphotos.com è possibile riscontrare i dati relativi alla foto, presente nella galleria “New York City Street Photography (20th Century)“, come il titolo “For Sale” e la data dello scatto risalente al 1989.

Non è possibile che la donna ritratta accanto all’auto sia Kamala Harris, che proprio nel 1989 ottenne il dottorato in legge (Juris Doctor) in California dove, l’anno successivo, superò l’esame da avvocato. Risulta impossibile che abbia studiato in California per fare la prostituta nello stesso periodo a New York.

Conclusioni

Entrambe le narrazioni proposte sui social risultano false. Il video non dimostra che Kamala Harris frequentasse “Diddy” e i suoi “festini”, così come non è lei la prostituta ritratta nella foto del 1989 a New York.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: