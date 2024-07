Il sorprendente endorsement di Fratelli di Italia a Kamala Harris (e quel vecchio post di Giorgia Meloni su di lei) – Il video

«Voglio che sia chiaro che le persone di quest’area che stanno pensando di fare un pericoloso viaggio per attraversare i nostri confini, non venite. Continueremo a fare rispettare le nostre leggi e a rendere sicuro il nostro confine. Esistono metodi legali con cui l’immigrazione deve e può avvenire, ma noi come una delle nostre priorità, scoraggeremo l’immigrazione clandestina». Potrebbero sembrare parole di un esponente di centrodestra ma, come spiega su TikTok la deputata di Fratelli d’Italia Sara Kelany, sono parole della candidata alla Casa Bianca per i democratici Kamala Harris. «Queste non sono parole mie ma sue – spiega Kelany -, la candidata in pectore per il partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti. Ma mi raccomando, non fatelo sapere a Elly Schlein». Non è la prima volta che FdI si interessa alle parole di Harris. Correva infatti l’anno 2021 e Giorgia Meloni postava su Facebook una dichiarazione della democratica. «Il Vice Presidente USA e idolo della sinistra Kamala Harris ora parla come Trump e rivolgendosi ai migranti che vorrebbero entrare negli Stati Uniti dice chiaramente che l’immigrazione illegale sarà contrastata. Gli Stati Uniti continueranno a difendere i propri confini e le proprie leggi, anche “respingendo” chi prova a entrare illegalmente. Così come fa qualsiasi Nazione al mondo, tranne l’Italia ostaggio della sinistra immigrazionista. P.S. Che dite, sentiremo il solito grido sdegnato di politici, giornalisti e intellettualoni nostrani o questa volta faranno finta di niente?».

