Jannik Sinner ha la febbre, rinviata la partenza per Parigi

Cambiano i piani di Jannik Sinner in preparazione del torneo di tennis delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il campione italiano, reduce dall’eliminazione ai quarti di finale contro Medvedev dopo aver avuto un malore in campo, non partirà oggi martedì 23 luglio per la capitale francese ma dovrà rimandare il viaggio. Il 22enne ha infatti la febbre e insieme al team e ai medici ha deciso di posticipare la partenza di un paio di giorni. Il nuovo programma prevedere l’arrivo a Parigi per giovedì 25 luglio, nel giorno in cui verrà eseguito il sorteggio del tabellone per il torneo olimpico, che inizierà sabato 27 luglio. Sinner dovrà quindi rivedere la sua preparazione a pochi giorni dall’inizio della competizione, sperando di recuperare le energie fisiche e mentali in tempo.

