Wimbledon, malore per Sinner nel terzo set: si ferma e intervengono i medici. Il match riprende dopo 10 minuti

Dopo aver vinto al tie break al primo set, nel secondo Jannik Sinner ha iniziato ad abbassare vistosamente il ritmo fino ad accusare alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a fermarsi nel terzo, sul risultato 7-6, 4-6, 1-2 per il russo Daniil Medvedev durante i quarti di finale di Wimbledon. Sinner ha avuto un malore, forse dovuto a un calo di pressione. Si è seduto a bordo campo e ha chiesto l’intervento dei medici, che lo hanno assistito. Dopo poco è sceso negli spogliatoi e per dieci minuti la partita è stata interrotta. Poi il campione italiano è tornato in campo, senza fare ulteriori cenni alla panchina, e il match è ripreso. Dai primi scambi è chiaro che il 22enne non si è ripreso del tutto e sta adattando il gioco alle sue condizioni fisiche cercando di evitare il palleggio prolungato. In un paio di occasioni ha provato ad andare a rete, poi si è affidato alle smorzate per tenere la battuta e chiudere il settimo game sul 3-4. Lentamente Sinner ha recuperato energie, affidandosi ancora al gioco corto e beneficiando di alcuni errori dell’avversario, riuscendo a strappare il suo primo break del match. Al tie break però è stato il russo a vincere il set, portandosi sul 1-2. Ma Sinner ha ripreso ritmo e ha conquistato con due break il terzo set, riportando in parità l’incontro e costringendo Medvedev a giocarsi il quinto e decisivo set. È il dodicesimo faccia a faccia tra Sinner (numero uno al mondo nel ranking Atp) e Medvedev (numero 5). Gli ultimi sei incontri sono andati tutti all’italiano: nel 2023 a Pechino, Vienna e alle Atp Finals, nel 2024 nella finale degli Australian Open, nelle semifinali di Miami e ora a Wimbledon. Nelle fasi precedenti di Wimbledon, Sinner ha avuto la meglio su Hanfmann, il connazionale Matteo Berrettini, Kecmanovic e Shelton.

