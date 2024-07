Wimbledon, Sinner supera Kecmanovic al terzo turno e accede agli ottavi

Jannik Sinner torna sul prato di Wimbledon dopo il magnifico derby vinto con Matteo Berrettini per affrontare il serbo Miomir Kecmanović. Un match, valido per il terzo turno, che il numero 1 al mondo supera senza troppi patemi conquistandosi l’accesso agli ottavi di finale del torneo inglese. Il primo set Sinner lo ha vinto senza alcun patema, chiudendolo 6-1. Nel secondo, il serbo ha provato a mettere in difficoltà l’avversario ma il 22enne non ha avuto problemi a fissare il punteggio sul 6-4. Non c’è stata storia neanche nel terzo set, chiuso sul 6-2. Sinner e il serbo numero 52 al mondo nella classifica Atp si sono già incontrati tre volte sul circuito principale e ne è sempre uscito vittorioso l’italiano: la prima nel torneo che lo ha fatto conoscere, le Next Gen Finals di Milano del 2019, e l’ultima due anni fa sul cemento di Cincinnati. Agli ottavi di finale affronterà uno tra Ben Shelton e Denis Shapovalov, entrambi mancini. La loro sfida è stata sospesa per il maltempo e verrà recuperata.

