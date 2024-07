Tutto pronto per il debutto di Jannik Sinner a Wimbledon 2024: dove vedere la sfida con il tedesco Hanfmann

L’All England Lawn Tennis and Croquet Club, sede dell’unico torneo degli Slam che si gioca sull’erba, apre oggi i suoi battenti. È il primo luglio, inizia Wimbledon. Il Centre Court ospiterà anche l’esordio di Jannik Sinner in questa edizione del torneo, al suo primo Slam da numero uno del ranking Atp. Quello dell’italiano sarà il terzo match di giornata sul campo principale: il programma, che inizia alle 14, prevede prima le sfide tra Kovacevic e Medvedev e tra Bektas Sabalenka. La partita tra Sinner e Hanfamann non comincerà prima delle 18.30 e per vederla sarà necessario essere abbonati a Sky: la rete, che ha l’esclusiva su Wimbledon, trasmetterà sui suoi canali dedicati allo sport – e in streaming su Now – 750 ore tra match, collegamenti e analisi in studio.

Il match tra Sinner e Hanfmann

L’altoatesino, numero uno del ranking, troverà dall’altro lato della rete Yannick Hanfmann. Il tennista tedesco, classe 1991, è numero 86 della classifica Atp di doppio, mentre per il ranking dei singoli occupa la casella 110. Nel circuito professionistico dal 2015, Hanfmann ha ottenuto il suo miglior posizionamento come singolarista lo scorso anno, arrivando alla 45esima posizione. Tra lui e Sinner c’è solo un precedente: i due si sono affrontato agli Us Open del 2023. Una partita a senso unico, in cui l’azzurro si impose con il punteggio di 6-3 6-1 6-1. Sinner, fresco della sua prima vittoria sull’erba – ad Halle – e con il fisico che, a suo dire, si è totalmente ripreso dopo l’infortunio all’anca, non dovrebbe avere difficoltà nell’archiviare la pratica Hanfmann e passare al secondo turno.

Gli incastri del tabellone…

Scampata per un pelo la sfida fratricida al primo turno, il sorteggio ha voluto che Sinner e Matteo Berrettini si scontrino già al secondo turno. Ovviamente, il derby italiano si disputerà qualora sia Hanfmann sia l’ungherese Marton Fucsovics vengano sconfitti. Poi, sulla strada di Sinner potrebbero frapporsi l’olandese Griekspoor – già battuto ad Halle un paio di settimane fa – e, agli ottavi, uno tra Shelton e Jarry. Nei quarti, gli ipotetici avversari di Sinner potrebbero essere Medvedev o Dimitrov, in semifinale Ruud o Alcaraz. Lo spagnolo si è aggiudicato, a giugno, il Roland Garros, dopo aver battuto Sinner proprio in semifinale.

…e un po’ di storia

L’italiano, invece, è riuscito a conquistare il primo Slam della stagione – e il primo Slam della sua carriera -, a gennaio, superando Medvedev in finale all’Australian Open. Se Sinner arriverà in fondo al tabellone di Wimbledon, infine, potrebbe trovare Novak Djokovic. Lo scorso anno, sull’erba londinese, il serbo aveva liquidato Sinner in semifinale e in appena tre set. Ma a luglio 2023, Sinner era soltanto l’ottava testa di serie del torneo e non aveva mai sconfitto Djokovic. Il quale, in quella stagione, aveva invece vinto già i due Slam precedenti e sognava di concludere l’anno con il Grande Slam, prima che Alcaraz lo privasse proprio del titolo a Wimbledon in un’estenuante finale durata 4 ore e 46 minuti e chiusasi con il punteggio di 1-6; 7-6; 6-1; 3-6; 6-4; per lo spagnolo.

