Roland Garros: il vincitore è Carlos Alcaraz. Battuto Alexander Zverev

Carlos Alcaraz vince il Roland Garros. Nella finale di Parigi il campione spagnolo batte Alexander Zverev rimontandolo in un match maratona durato oltre quattro ore e terminato al quinto set: 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 il punteggio finale a favore di Alcaraz. Una partita difficile per lo spagnolo, con un terzo set in cui Alcaraz ha faticato non poco prima di farsi strappare il set. Sotto due set a uno, come avvenne contro Sinner in semifinale, il campione ha poi superato Zverev, vincendo gli altri due set 6-1 6-2 e diventando a 21 anni il nuovo re di Parigi. Adesso Alcaraz, con in borsa il 14esimo titolo, diventa il nuovo numero 2 del mondo dietro a Sinner. Entrambi scavalcano Djokovic che diventa terzo davanti a Zverev che resta il quarto al mondo.

