Jannik Sinner si arrende a Carlos Alcaraz al quinto set, lo spagnolo in finale al Roland Garros dopo 4 ore di battaglia

Si ferma in semifinale la strada di Jannik Sinner al Roland Garros. L’altoatesino cede allo spagnolo Carlos Alcaraz, che si è imposto al quinto set con il risultato di 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3 dopo quasi quattro ore di gioco. Decisivo il terzo match point per Alcaraz, dopo che Sinner era riuscito ad annullarne due. Per lo spagnolo è la prima finale nello Slam parigino dopo la semifinale nel 2023. Alcaraz in finale affronterà il vincente tra il norvegese Casper Ruud ed il tedesco Alexander Zverev.

Intanto Jasmine Paolini e Sara Errani si sono qualificate per la finale del doppio femminile. Le azzurre si sono imposte in rimonta in 3 set sull’ucraina Marta Kostyuk e sulla romena Elena Ruse con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-1. In finale se la vedranno con la coppia che vincerà nella sfida tra Dolheide/Krawczyk e Gauff/Siniakova.

Le Parisien e la «ricetta del miracolo italiano»

«Ma cos’è questa ricetta miracolo del tennis italiano alla quale la Francia potrebbe ispirarsi?», se lo chiede oggi il quotidiano francese Le Parisien in un lungo articolo che parla dell’ascesa di Jannick Sinner al trono del numero 1 del mondo e alla finale conquistata al Roland Garros da Jasmine Paolini. «Il tennis italiano – scrive il quotidiano – assomiglia all’esempio da seguire. I protagonisti della racchetta transalpini vantano in particolare la cooperazione fra accademie private e federazione». Le Parisien fa i nomi del presidente della Federtennis Angelo Binaghi e del capitano Filippo Volandri come autori di questo successo.

