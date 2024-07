Kamala Harris, l’albero di cocco e l’endorsement di Charli: ecco come la vice presidente Usa è diventa un meme

Mentre la sua candidatura alla Casa Bianca per i democratici prende forza, dopo il ritiro dalla campagna elettorale del presidente in carica Joe Biden, Kamala Harris sta incassando il sostegno dei delegati della convention, dei donatori, degli altri leader di partito. E sta già cavalcando la sua prima wave sui social, in quella che è stata ribattezzata la coconut tree summer, l’estate dell’albero di cocco. Un’affermazione impossibile da comprendere per chi non mastichi le dinamiche social, e considerata l’importanza della protagonista della valanga di meme e post delle ultime ore, anche il Washington Post, Cbs e Vogue tra gli altri si sono affrettati a spiegare di cosa si tratti. Magari non è l’asso vincente per ribaltare i sondaggi che la vedono rincorrere il repubblicano Donald Trump, ma sicuramente è la prova che la più probabile candidata democratica alla presidenza è anche in grado di vestire i panni di icona pop, una caratteristica da non sottovalutare.

«Pensi di essere caduto da un albero di cocco?»

Dalle parti del partito Repubblicano c’è sicuramente chi sta rimpiangendo la scelta di pubblicare lo spezzone di un discorso di Kamala Harris ora diventato un tormentone. La vice presidente, nel maggio 2023, stava attendendo una cerimonia di giuramento dei commissari di una iniziativa della Casa Bianca per la promozione dell’uguaglianza nell’istruzione e delle opportunità per la comunità ispanica. Harris spiegava che per supportare al meglio gli studenti era anche necessario occuparsi dei loro genitori, nonni e membri di quella comunità. «Nessuno di noi vive isolato, tutti viviamo in un contesto», diceva, prima di citare una frase della madre: «Mia madre ci diceva: “Non capisco cosa avete che non va voi ragazzi. Pensate di essere appena caduti da un albero di cocco?”. Voi esistete nel contesto di tutto ciò in cui vivete e di ciò che è venuto prima di voi». Lo spezzone del discorso è stato pubblicato da un account YouTube gestito dal Republican National Committee per attaccare la vice di Biden, ma già nell’inverno del 2023 ha iniziato a circolare in maniera autonoma, diventando poi virale a fine giugno dopo il dibattito televisivo tra Trump e Biden. Qualcosa ha catturato l’attenzione del pubblico sui social, trasformandolo nella perfetta base per meme, collage e remix dopo la candidatura alle elezioni di novembre.

La tempesta perfetta

Non c’è una ricetta per la viralità, ma certo alcuni elementi del discorso di Kamala Harris avevano gli ingredienti per diventare popolari sui social. Almeno a certe condizioni, che poi si sono verificate nel contesto degli account americani. Il discorso di Harris alternava frasi serie e più leggere, brevi e colorite, che funzionano anche se estrapolate dal contesto. E che ricordano quegli ammonimenti genitoriali che, ripetuti, diventano parti di noi – come spiega lo scrittore José Criales- Unzueta di Vogue. Certo, quel video sarebbe potuto scivolare via senza ulteriori condivisioni o significato sui social. Ma la tempesta perfetta si è sviluppata quando la cantante Charli XCX ha scritto un tweet di tre parole: «kamala IS brat». Charli ha appena pubblicato un album dal titolo brat diventato anch’esso subito molto popolare. L’endorsement musicale della cantante pop ha avuto l’effetto di riversare sulla vice-presidente la stessa allure. Così la frase pensi di essere caduto da un albero di cocco? è stata presa, ripresa, mixata con le canzoni di Charli, utilizzata nei meme, diventando immediatamente riconoscibile. Al punto che Jared Polis, il governatore del Colorado, è arrivato ad annunciare il suo endorsement ad Harris pubblicando su X le tre emoji di un cocco, di una palma e della bandiera Usa. Una spinta utilizzata anche dall’account Kamala HQ a sostegno della corsa presidenziale di Harris che ha utilizzato font e colori dell’album brat. Un termine che Charli ha così spiegato: «Quella ragazza che è un po’ disordinata, a cui piace fare festa e che magari a volte dice cose stupide. Che si sente se stessa ma che magari ha anche un esaurimento nervoso. È molto onesta, molto schietta, un po’ scostante. Ma è una monella».

