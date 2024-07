Yellowstone, l’eruzione anomala di un geyser a Biscuit Basin scatena il panico tra i turisti – Il video

Un’eruzione insolitamente grande di uno dei geyser di Yellowstone si è verificata a Biscuit Basin oggi 23 luglio. Nelle immagini sui social, postate dall’immobiliarista Vlada March, si vede l’attimo dell’eruzione e il panico tra i turisti, con la donna che urla ai presenti di correr via. «Il bacino di Biscuit nel parco nazionale di Yellowstone, in Montana, è esploso proprio davanti a noi. La passerella è stata distrutta, mia madre è stata colpita da alcuni detriti, ma tutti sono salvi. Incredula e grata di esser viva», ha spiegato la donna su Facebook. Il video ha oltre 600mila visualizzazioni e centinaia di commenti. «Sicuramente questo è di buon auspicio», ironizza un utente. E ancora: «Se Yellowstone esplodesse, saremmo tutti fritti». Il Biscuit Basin è uno dei bacini geotermici dello Yellowstone National Park. All’interno si trovano diversi geyser e colorate sorgenti termali. Il punto non è molto lontano dalla caldera del supervulcano di Yellowstone, nel nord-ovest del Wyoming.

(video Vlada March/Fb)

